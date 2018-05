Partilhar o artigo UGT espera a mesma vontade do Governo para trabalhadores não docentes como para os da saúde Imprimir o artigo UGT espera a mesma vontade do Governo para trabalhadores não docentes como para os da saúde Enviar por email o artigo UGT espera a mesma vontade do Governo para trabalhadores não docentes como para os da saúde Aumentar a fonte do artigo UGT espera a mesma vontade do Governo para trabalhadores não docentes como para os da saúde Diminuir a fonte do artigo UGT espera a mesma vontade do Governo para trabalhadores não docentes como para os da saúde Ouvir o artigo UGT espera a mesma vontade do Governo para trabalhadores não docentes como para os da saúde

Tópicos:

Diretores, SO AH,