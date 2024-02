ULS Amadora-Sintra passa a atender urgências pediátricas noturnas em casos referenciados

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra explica que o projeto visa melhorar o acesso aos cuidados de saúde da população dos municípios abrangidos, bem como aumentar a literacia em saúde quanto ao uso dos serviços de urgência hospitalar, "libertando-os para as situações em que são mesmo necessários".

Assim, a urgência pediátrica da ULS Amadora/Sintra passa a partir de hoje a dar resposta entre as 20:00 e as 08:00 aos casos transportados pelo INEM ou encaminhados pelo SNS24, por outra instituição de saúde ou por um médico, "com informação clínica devidamente assinada".

Nos casos não urgentes ou de reduzida gravidade, quem ligar para o SNS24 terá uma consulta de pediatria no prazo de 24 horas na própria ULS.

A urgência pediátrica da ULS Amadora-Sintra, que desde novembro não funcionava no período noturno, atende em média 60.000 crianças por ano, sendo a segunda maior na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Na mesma nota, a ULS Amadora-Sintra recorda que mais de 70% dos atendimentos na urgência pediátrica são considerados pouco ou não urgente (prioridades verde ou azul no Protocolo de Triagem de Manchester).

O atendimento durante o período diurno, entre as 08:00 e as 20:00, mantém-se inalterado.

A recusa dum "número relevante" de médicos pediatras às horas extraordinárias nos últimos meses levou a reorganizar urgências hospitalares na região de Lisboa no primeiro trimestre deste ano, concentrando recursos e reforçando o trabalho em rede.

De entre as 14 urgências de pediatria na região de Lisboa e Vale do Tejo, apenas oito funcionavam 24 horas por dia todos os dias da semana desde 01 de janeiro: a ULS de Santa Maria, a ULS de São José, o Hospital de Cascais, a ULS Estuário do Tejo (Vila Franca de Xira), a ULS Lezíria (Santarém), a ULS da Região de Leiria, a ULS do Oeste (em pelo menos um dos polos) e a ULS Médio Tejo.

A partir de hoje, a ULS Amadora-Sintra, que apenas funcionava em período diurno, passa a integrar o projeto piloto de urgência referenciada no período noturno.

A funcionar entre as 09:00 e as 21:00 estão a ULS Lisboa Ocidental, ULS Loures-Odivelas - que encerra ao fim de semana - e a ULS Almada-Seixal.

Em regime alternado funcionam a ULS Arco Ribeirinho e a ULS da Arrábida, ambas na margem sul do Tejo.