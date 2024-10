A administração conta avançar com o novo modelo de atendimento, até ao final do ano, depois de aderir ao projecto " Ligue antes, salve vidas" da direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde, anunciou a presidente do conselho de administração, Elsa Baião.A administração da ULS oeste garante, no entanto, que ninguém será barrado nas urgências hospitalares de Torres Vedras e Caldas da Rainha.