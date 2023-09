"Última forma de luta". Greve dos médicos do Norte com "impacto grande nos utentes"

“Esperamos uma, que infelizmente fomos forçados a convocar. A insatisfação dos médicos é muito grande com o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, com o desinvestimento na carreira médica”, disse à RTP Hugo Cadavez, do Sindicato Independente dos Médicos.O médico recordou que “estes desinvestimentos têm levado a estes encerramentos rotineiros de serviços de urgência, a mais de 1,6 milhões de pessoas sem médico de família” e considerou que “a carreira médica, infelizmente, não é atrativa no Serviço Nacional de Saúde”.Quanto ao impacto desta greve de 48 horas,que, “estando já no limite, depois têm muita dificuldade em remarcar os seus doentes e as suas consultas”.

Em Viana do Castelo, pelo menos 15 cirurgias foram canceladas esta quarta-feira.

“A greve, infelizmente, é a última forma de manifestação de descontentamento.Fomos forçados a esta forma extrema de luta depois de um ano de negociações sem qualquer resultado”, justificou Hugo Cadavez.

“Aliás, o prazo negocial terminou no dia 30 de junho. Mantivemos toda a disponibilidade para manter a negociação que, aliás, se mantém, havendo uma nova reunião marcada para amanhã”.

"Temos sempre esperança"



Sobre expetativas para a reunião com o Governo, o médico do SIM mostrou-se reticente. “quando a questão da grelha salarial é incontornável e, depois de um ano de inflação de sete por cento, o Governo nos apresenta uma proposta de aumento salarial de 1,6 por cento”, explicou.“Não havendo uma proposta razoável, sabemos que é muito difícil o acordo. Mas mantemos sempre total disponibilidade para chegar a um acordo”, acrescentou o médico.Os profissionais exigem que o Governo integre toda a classe médica na tabela remuneratória única da função pública.Desta vez, as greves regionais têm uma particularidade: no caso da região Norte, a paralisação desta quarta-feira será em metade dos hospitais e agrupamentos de centros de saúde; a eventual paralisação da outra metade acontecerá nos dias 20 e 21, caso as negociações de quinta-feira não terminem num acordo.