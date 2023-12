Última semana do ano marcada por encerramentos e limitações nas urgências

Em Barcelos, há constrangimentos nas urgências de pediatria, cirurgia geral e ortopedia.Em Aveiro, Caldas da Rainha e no Barreiro há problemas na urgência de obstetrícia.Em Santarém há limitações na via verde para atendimento de doentes com acidentes vasculares cerebrais.No norte há constrangimentos em 13 das 29 urgências. No centro do país, os problemas afetam oito das 17 unidades. Já em Lisboa e Vale do Tejo só seis dos 19 serviços vão funcionar em pleno.

A situação é mais complicada nos serviços de ginecologia e obstetrícia. Só a Maternidade Alfredo da Costa vai estar sempre aberta.





“Durante a última semana de 2023, serão 45 unidades a funcionar em pleno (54 por cento)”, refere o plano de reorganização da rede dos serviços de urgência públicos para o período de 24 a 30 de dezembro.