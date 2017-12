Último Blitz regular em formato papel homenageia Zé Pedro

Foto: Blitz - DR

Último Blitz em formato papel homenageia Zé Pedro



Foram mais de 30 anos nas bancas, ao lado dos matutinos, mas os tempos ditaram que a leitura está a perder força no formato papel.



Miguel Cadete, diretor do jornal cultural e musical Blitz, diz que tem de ira ao encontro do que os leitores querem, razão pela qual agora o Blitz passa apenas pelo digital e suportes audiovisuais.



Neste último número em papel o jornal dá especial destaque ao guitarrista falecido Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés.



Apesar do jornal acabar com a periodicidade atual este anos estão previstas três edições especiais em formato papel.