Último Fórum Autonómico de 2021 vai decorrer em Ponta Delgada

De acordo com uma nota do Governo Regional, o fórum funcionará como "momento de reflexão sobre os temas debatidos nas diferentes ilhas dos Açores, perspetivando ideias sobre o futuro da autonomia e a defesa da mesma".

Temas como o mar, energia, economia ou agricultura foram debatidos em sessões anteriores e são o ponto de partida para a última edição em 2021 do Fórum, uma iniciativa do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Segunda-feira decorrerá o Fórum Autonómico da ilha Terceira, que terá como orador convidado o eurodeputado José Manuel Fernandes.

O Fórum Autonómico, que tem percorrido as ilhas da região, é um espaço de reflexão sobre a autonomia e desafios da mesma em diferentes áreas de intervenção, com impacto direto na sociedade, economia e bem-estar dos cidadãos açorianos.

A sessão em São Miguel decorrerá no Palácio de Sant`Ana, pelas 20:30 de terça-feira, e contará com uma atuação do grupo Vox Cordis, que interpretará temas do cancioneiro açoriano e repertório referente à época do Natal.