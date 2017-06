Um cidadão francês entre os mortos - Oficial

Lusa 19 Jun, 2017, 17:09 | País

"É com profunda emoção que soubemos do pesado balanço dos incêndios", lê-se no comunicado, divulgado na página internet do ministério.

"Um dos nossos compatriotas morreu nesses incêndios. O centro de crise em Paris e a nossa embaixada em Lisboa estão mobilizados para dar todo o apoio necessário aos familiares, a quem manifestamos total solidariedade", acrescenta o texto, que reitera a disposição de Paris para dar "todo o apoio" a Portugal.

O comunicado não identifica a vítima.

O fogo, que deflagrou no sábado em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e alastrou aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, fez 62 mortos e 135 feridos, segundo o balanço mais recente das autoridades.

O Governo português decretou três dias de luto nacional pela tragédia, qualificada pelo primeiro-ministro, António Costa, como " seguramente a maior tragédia" em Portugal nos últimos anos.