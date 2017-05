Um em cada quatro portugueses é pobre

O número de pessoas em risco de pobreza e/ou exclusão social baixou em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) uma redução de 1,5 por cento em relação a 2015.



Quase meio milhão de crianças e outros tantos idosos são considerados pobres. A taxa tem reduzido mais no ultimo grupo do que no primeiro. De resto as crianças são o grupo mais afetado. A sua vulnerabilidade leva, em tempos de crise, a um crescimento do risco de pobreza superior ao do resto da população, e em momentos de recuperação a que o risco diminua mais lentamente.



Jardim Moreira lembra que a pobreza é estrutural pelo que é necessário encontrar uma estratégia nacional que ajude a combater o fenómeno. "o problema está nas famílias, sobretudo nas famílias desestruturadas, é preciso atuar ai".



O INE revela que em 2015, face ao ano anterior, o rendimento média da famílias portuguesas tinha crescido apenas 79 euros. O Instituto revela que muito da pobreza e da exclusão social se ficam a dever às dificuldades na habitação. Quer devido à sobrecarga com rendas e prestações bancárias, quer devido às más condições de muitas casas.



O responsável em Portugal pela Rede Europeia Anti-Pobreza alerta para o facto de a pobreza entre os mais velhos ter aumentado ("ainda que apenas uma décima") pelo que terá que ser feito um esforço coletivo de toda a sociedade para ajudar em pequenas coisas "como os apoios aos medicamentos ou o reforço do apoio domiciliário" para tentar inverter a tendência.