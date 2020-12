Um em cada quatro portugueses quer esperar até decidir vacinar-se contra a Covid-19

Enquanto 61 por cento respondem que irá receber a vacina logo que forem chamados, 19 por cento dizem que irão adiar “algum tempo” a sua vez de tomar a injeção, cinco por cento dizem que adiará “muito tempo”.



Oito por cento dos inquiridos dizem mesmo que não vão querer ser vacinados. Outros oito por cento dizem ainda não saber ou não quiseram responder. Nesta questão, não foram encontradas diferenças significativas entre escalões etários.



Inquiridos concordam com estado de emergência

O estado de emergência mereceu a concordância de 85 por cento dos inquiridos. Dois por cento não sabem e não respondem.



Há 13 por cento de pessoas que não concordam com o estado de emergência vigente; 5,2 por cento consideram as medidas exageradas e desnecessária; 4,4 por cento avaliam as medidas como adequadas, mas desnecessárias, considerando que as pessoas tomariam as precauções; e 3,4 por cento consideram as medidas insuficientes e preferiam ver implementadas medidas mais restritivas.

Natal e Ano Novo

Sobre as medidas tomadas pelo Governo para o Natal, 62 por cento concordam com as medidas, 28 por cento consideram que deviam ser mais apertadas e oito por cento consideram que deviam ser mais relaxadas. Três por cento não sabem ou não respondem.



Quanto à Passagem do Ano, 59 por cento do inquiridos concordam com as medidas, 31 por cento consideram que as medidas deviam ser mais apertadas e oito por cento consideram que deveria ser menos apertadas.







Quase metade dos inquiridos (49 por cento) dizem que "cumpre apenas o imposto pela situação de emergência", enquanto 38 por cento dizem que tem cumprido mais do que o exigido pela DGS e Governo. Sete por cento dizem que vai muito além das recomendações e determinações. Cinco por cento confessam que não consegue cumprir tudo o que lhe é imposto.







Apenas 0,2 por cento dos inquiridos dizem que não concordam e não cumprem as disposições impostas.



PR com a melhor avaliação

O Presidente da República é aquele que reúne uma melhor avaliação neste contexto de pandemia. Cinquenta e sete por cento consideram que teve uma ação “boa/muito boa”, 34 por cento consideram a atuação “razoável” e sete por cento consideram “má/muito má”.



Em comparação, houve uma descida no número dos que consideram a atuação “boa/muito boa”: era de 61 por cento em julho e é agora de 57 por cento. Mas houve também uma descida no número de pessoas que consideram a atuação “má/muito má”. Era de dez por cento em julho e passou a sete por cento agora.



Para 45 por cento dos inquiridos, a atuação do primeiro-ministro foi “razoável” (era 36% em julho), para 41 por cento foi “boa/muito boa” (em julho era de 51 por cento). Para 13 por cento foi “má ou muito má”.



A ministra da Saúde terá tido uma atuação “razoável” para 49 por cento das pessoas, “boa/muito boa” para 32 por cento e 16 por cento consideram que é “má ou muito má”.



A DGS tem tido uma atuação “razoável” para 47 por cento dos inquiridos, 37 por cento consideram “boa/muito boa” e 14 por cento dos inquiridos consideram que foi “má/muito má”.



Para 65 por cento dos inquiridos, a atuação dos profissionais de saúde tem sido “muito boa”. Para 25 por cento foi considerada “boa” e para sete por cento foi “razoável”. Apenas dois por cento consideraram ser “má” ou “muito má”.



SNS

O estado do Serviço Nacional de Saúde e dos hospitais é considerado “razoável” por 39 por cento, 31 por cento consideram ser “Bom”. Para dez por cento, o SNS é considerado “Muito Bom”, igual número de inquiridos que o considera “Mal”. Quatro por cento consideram que está “muito mal”. Seis por cento não sabe ou não responde.





De acordo com esta sondagem, a perceção de perigosidade do vírus para o próprio sobe com a idade. No entanto, há uma perceção de elevado risco para a população em geral, em todos os grupo etários.