Um em cada quatro portugueses querem esperar até decidirem vacinar-se contra a covid-19

A sondagem da Universidade Católica para RTP mostra que só 61% é que querem levar a vacina assim que forem chamados. Ao fim de nove meses de pandemia, a grande maioria dos portugueses concorda com o atual estado de emergência e com as medidas previstas para o Natal e o Ano Novo.