Um ferido. Avioneta aterra na A12 e atinge três automóveis

Segundo o comandante dos bombeiros de Pinhal Novo, que se deslocou ao local do acidente, a aterragem de emergência provocou ferimentos ligeiros numa ocupante da aeronave Flyer Pelicano que foi transportada para o hospital de Setúbal, tendo o piloto sido assistido no local.



A mesma fonte adiantou que a avioneta tocou em três carros, dois que circulavam de sul para norte na A12 e um de norte para sul, mas não provocou quaisquer vítimas, tendo mesmo dois dos carros seguido viagem.



A aeronave ligeira tinha saído perto das 15:00 do aeródromo de Vendas Novas e seguia com destino à Tojeira, em Sintra.



O alerta do acidente foi dado às 15:26 e para o local deslocaram-se 19 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM, GNR, Brisa e seis viaturas.





