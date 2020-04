Um Luto "ainda maior" em tempos de epidemia

A psicóloga clínica Catarina Bragança Nobre, que trabalha nesta área, alerta para as consequências desta situação para as pessoas enlutadas.







A forma como o luto é vivido em Portugal sofreu profundas alterações com o atual estado de emergência e com as regras sanitárias por causa da pandemia.





O luto faz-se agora de forma mais isolada, sem velórios, nem cerimónias religiosas ou familiares, que são etapas importantes para um processo de luto normal.





A reportagem é da jornalista Sandra Henriques.