Um milhão de doses de reforço já administradas em Portugal

"No dia de ontem [quinta-feira], 25 de novembro, foi possível administrar mais de 110.000 vacinas no país, das quais cerca de 60.000 doses de reforço da vacina contra a covid-19 e mais de 50.800 vacinas contra a contra a gripe (4.177 em farmácias)", lê-se no comunicado da DGS.

A nota acrescenta que "em virtude do aumento do número de elegíveis para a dose de reforço da vacina contra a covid-19, que ronda agora 1,8 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, haverá uma intensificação do ritmo de vacinação nos próximos dias".