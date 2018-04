Um milhão de euros para combater abandono e insucesso escolares em Montalegre

Lusa11 Abr, 2018, 17:47 | País

As medidas serão aplicadas até 2021 e têm financiamento comunitário, cabendo à autarquia a comparticipação nacional de 150 mil euros.

"É um projeto que só vigora no período de vigência do programa Norte 2020, para três anos, e não há garantias de continuidade, infelizmente. Se é uma medida para combater o abandono e o insucesso escolar, deveria ter continuidade anual. No meu entender, esta forma tira-lhe profundidade", afirmou em comunicado o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves.

São três projetos a concretizar, entre eles o "Crescer juntos -- equipa multidisciplinar", que terá um financiamento de 340 mil euros. Serão ainda aplicados 462 mil euros no programa de "Enriquecimento curricular" e 99 mil euros são destinados à iniciativa "Montalegre, uma ideia de Natureza - Ambiente e Património".

No âmbito do primeiro projeto vai ser criada uma equipa multidisciplinar composta por três técnicos nas áreas de serviço social, psicologia e terapia da fala, para acompanhamento permanente aos alunos, nomeadamente aqueles que revelem maiores dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar e comportamentos de risco.

O "Enriquecimento curricular" pretende contribuir para a inclusão educativa e social das crianças e jovens, promovendo a igualdade de oportunidades e a redução das assimetrias sociais e potenciar o sucesso escolar com base na interação de serviços e recursos a nível local.

Para o efeito será promovido um conjunto de atividades artísticas (música, teatro, expressão plástica) e tecnológicas com vista a fomentar o desenvolvimento integral das crianças do pré-escolar.

Paralelamente, para os alunos mais velhos, serão criados e desenvolvidos clubes e oficinas direcionadas para o desporto, ciências, letras, artes, música e multimédia que integram também uma dimensão de desenvolvimento das competências pessoais e sociais.

O terceiro projeto quer levar as crianças e jovens à descoberta do património cultural e natural do concelho, que abrange área do Parque Nacional da Peneda Gerês.

Foram assinados hoje os protocolos entre as entidades envolvidas no projeto: o município, o Agrupamento de Escolas doutor Bento da Cruz, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Montalegre e o Ecomuseu - Associação de Barroso.

Orlando Alves explicou que estes protocolos foram elaborados no âmbito do pacto de desenvolvimento do Alto Tâmega, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal, e referiu que se quer desenvolver um programa "consolidado para a promoção do sucesso educativo".