Um morto após despiste de carro para ribeira na Póvoa de Santo Adrião

O alerta para o acidente foi dado às 04:58 e de acordo com as informações de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa envolveu um veículo ligeiro, que se despistou quando seguia na Estrada Nacional 8 junto à Póvoa de Santo Adrião.

Do acidente resultaram três vítimas, uma das quais mortal, um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e um outro ferido que apenas necessitou de receber assistência no local.

O elevado número de meios que foi necessário destacar para o local levou as autoridades a cortar o trânsito naquela estrada.

No local, e segundo indicou a mesma fonte do CDOS de Lisboa, às 08:30 ainda se encontravam elementos da PSP, e os bombeiros voluntários de Odivelas, de Loures e a PSP, com 24 efetivos e 10 viaturas.