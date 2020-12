Um morto e 28 desalojados em incêndio num prédio do Faial

O comandante dos Bombeiros Voluntários Faialenses, Nuno Henriques, disse que o alerta foi dado por volta das 18h00 de terça-feira, e quando os bombeiros chegaram ao local, já as chamas consumiam quase todo o apartamento da vítima mortal, situado no primeiro andar de um bloco residencial.", adiantou.O comandante dos bombeiros disse também que dez pessoas, que ficaram retidas nos apartamentos do 2.º piso do mesmo bloco de apartamentos, foram também encaminhadas para o hospital, para observação, também devido à inalação de fumos.", acrescentou.Nuno Henriques indicou que 28 pessoas ficaram temporariamente desalojadas na sequência deste incêndio e o regresso a casa irá depender de uma avaliação a ser feita, esta quarta-feira de manhã, por técnicos da Câmara Municipal da Horta e do Governo Regional.", explicou o comandante dos bombeiros do Faial.Nuno Henriques disse também que a origem deste incêndio, para o qual foram mobilizados 24 bombeiros e oito viaturas, está ainda por determinar, mas adiantou que a PSP da Horta está já a investigar o caso.

O bloco residencial onde o incêndio deflagrou é de construção recente e foi edificado para realojar algumas das famílias sinistradas do sismo de 1998, que danificou parte significativa do parque habitacional da ilha do Faial.