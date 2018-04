Um morto e dois feridos em estado crítico em explosões em Penacova

RTP04 Abr, 2018, 18:23 / atualizado em 05 Abr, 2018, 08:53 | País

Por volta das 12h20 desta quarta-feira, a população de Gondelim que assistia à missa foi surpreendida por duas explosões. Testemunhas no local afirmam que se deu uma primeira explosão e que a segunda foi violenta. O sucedido levou à morte de uma pessoa e deixou mais de duas dezenas feridas.



Marcelo visita feridos da explosão de Penacova

"Foi como se fosse uma bomba"

De acordo com a Proteção Civil o acidente deveu-se à explosão de material pirotécnico. Para além da vítima mortal a registar, dos feridos, dois encontram-se em estado crítico, sendo que um deles foi transportado de helicóptero para Coimbra.Três feridos encontram-se em estado grave e 19 são feridos ligeiros. Entre os últimos estão cinco menores. Há relatos de testemunhas que garantem que após as explosões, uma das portas da capela onde decorria a missa foi projetada contra as pessoas que se encontravam no espaço.O INEM falou sobre a situação dos feridos mais graves, explicando que foram tratadas várias situações de queimaduras e traumas graves.O Presidente da República já visitou alguns dos feridos no hospital de Coimbra. Marcelo Rebelo de Sousa viajava do Porto para Lisboa e falou à comunicação social.Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a capacidade das estruturas de saúde portuguesas em atuar em situações de emergência."A capacidade de resposta foi imediata. E com um número relativamente elevado e simultâneo de feridos". Sobre a vítima mortal, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não conseguiu contactar a família e deixou uma palavra de solidariedade."Fica aqui uma palavra minha de solidariedade, que transmiti aqueles feridos com os quais pude contactar".O presidente da Câmara Municipal de Penacova mostrou-se surpreendido pelo sucedido em Gondelim e escusou-se a dar uma razão para as explosões que aconteceram na capela e que provocou uma vítima mortal.Humberto Oliveira afirmou que é a primeira vez que algo do género acontece e que não tem palavras para descrever o sucedido."Agora temos de avaliar todos as nossas responsabilidades e aquilo que temos de mudar. Casa roubada, trancas à porta. Temos de ser todos mais cuidadosos para que estas situações não aconteçam".Várias testemunhas no local falaram sobre a violência das explosões. Os locais explicaram que o cenário era dantesco e que o barulho sentido se assimilava a várias bombas. No adro da capela, ficaram prostradas no chão.Devido à violência das explosões uma porta foi projetada sobre as pessoas que estavam na capela a assistir à missa e as janelas das casas circundantes acabaram por cair.