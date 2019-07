Partilhar o artigo Um morto e dois feridos graves inanimados encontrados no centro de Braga Imprimir o artigo Um morto e dois feridos graves inanimados encontrados no centro de Braga Enviar por email o artigo Um morto e dois feridos graves inanimados encontrados no centro de Braga Aumentar a fonte do artigo Um morto e dois feridos graves inanimados encontrados no centro de Braga Diminuir a fonte do artigo Um morto e dois feridos graves inanimados encontrados no centro de Braga Ouvir o artigo Um morto e dois feridos graves inanimados encontrados no centro de Braga