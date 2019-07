Um morto e quatro feridos em despiste de automóvel em Penafiel

Lusa09 Jul, 2019, 14:15 | País

Sem precisar a idade das vítimas, fonte do CDOS do Porto indicou que "o acidente aconteceu com um carro no qual seguiam cinco pessoas, tendo uma morrido".

De acordo com a mesma fonte, pelas 13h30, um outro ocupante do veículo estava "a ser assistido no local não se sabendo para já a gravidade dos ferimentos".

Os outros dois ocupantes "são feridos ligeiros", acrescentou.

A ocorrência foi registada às 11h46 na Estrada Nacional (EN) EN108 em Canelas, concelho de Penafiel, no distrito do Porto.

O carro terá caído numa ribanceira e ficado preso junto a uma lagoa do rio Douro.

No socorro às vítimas encontravam-se, pelas 13h30, bombeiros das corporações de Paços de Sousa, Melres e Entre-os-Rios, bem como GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia Marítima.