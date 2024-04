Um morto e um ferido ligeiro após despiste em Alcácer do Sal

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta foi dado às 10:53 após o despiste do veículo ligeiro na Estrada Municipal (EM) 1071, em Santa Catarina de Sítimos, na União de Freguesias de Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo e Santiago.

De acordo com a mesma fonte, o despiste causou um morto e um ferido ligeiro.

Contactada pela agência Lusa, fonte dos Bombeiros de Alcácer do Sal explicou que o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Évora e que o corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

"A viatura entrou em despiste, embateu no raide da ponte de Santa Catarina de Sítimos e caiu à ribeira, ficando submerso com a vítima mortal no seu interior", adiantou o segundo comandante do Bombeiros de Alcácer do Sal, Luís Praguento.

Ainda de acordo com o responsável, o ferido ligeiro conseguiu sair da viatura, mas a vitima mortal ficou no veículo até este ser removido da ribeira".

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo, bombeiros, GNR, Viatura de Suporte Imediato de Vida de Alcácer do Sal e Serviço Municipal de Proteção Civil.