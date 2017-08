Um morto e vários feridos em colisão de autocarro e camião na A1 junto a Santarém

RTP 31 Ago, 2017, 19:05 / atualizado em 31 Ago, 2017, 19:47 | País

Nuno Moleiro, comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém, disse à Lusa que a colisão ocorreu às 18h09, ao quilómetro 60 e no sentido Porto - Lisboa. O acidente ocorreu entre os nós de Santarém e Cartaxo.



Em declarações à RTP, o CDOS de Santarém indicou que as vítimas seguiam todas no autocarro e que o motorista sofreu ferimentos. Ao todo há 31 feridos, dos quais dois estão em estado grave. Entre os restantes 29 feridos encontram-se cinco crianças. Os feridos foram já todos evacuados para os hospitais de Santarém e Vila Franca.



A operação foi apoiada por 25 veículos e 55 operacionais, envolvendo a GNR, várias corporações de bombeiros e a equipa médica do hospital de Santarém. Segundo o CDOS, a A1 não está fechada ao trânsito, apesar dos condicionamentos.



O comandante Paulo Cardoso avançou ainda que o autocarro pertencia à empresa Barraqueiros, não havendo ainda informação sobre o motivo da viagem.