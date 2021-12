Um morto em acidente em cadeia que cortou A4 em Penafiel

Fonte de Comando do Porto da GNR confirmou à Lusa que o choque que envolveu várias viaturas causou uma vítima mortal, e pelo menos 12 feridos.



Segundo o ‘site’ da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o acidente aconteceu na zona de Bustelo, em Penafiel, e estiveram no local 51 operacionais e 21 veículos.



A mesma fonte da GNR adiantou que ainda estavam a ser enviadas equipas para o local, e que aquele troço está cortado.



Os Bombeiros Voluntários de Vila Meã detalharam que ao local acorreram sete veículos daquela corporação, três de Penafiel, dois de Paredes e dois de Lousada e ainda o INEM e a GNR.



Segundo aquela corporação, as vítimas foram transportadas para os hospitais de Penafiel, Pedro Hispano, em Matosinhos, e São João, no Porto, e há, pelo menos, dois feridos graves.