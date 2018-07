Um morto em colisão entre ambulância e automóvel em Vila Nova da Barquinha

Lusa23 Jul, 2018, 08:41 | País

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a colisão ocorreu cerca das 06:43, no Nó de saída da Atalaia (A13), e envolveu uma viatura de transporte de doentes e um automóvel. A vítima mortal era o doente que estava a ser transportado na ambulância.

Pelas 08:20, o trânsito ainda estava cortado no local do acidente, onde permaneciam os bombeiros de Vila Nova da Barquinha, GNR, a Viatura Médica de Emergência Médica (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Tejo e elementos da concessionária da A13, a Global Via.