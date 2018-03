"Um novo tempo", Costa sobre novo troço ferroviário

Foto: EPA

Foi desta forma que o primeiro-ministro salientou o investimento na futura ligação ferroviária Évora-Elvas que foi hoje lançada.



A cerimónia, em Elvas, contou com a presença do primeiro-ministro português António Costa, mas também com o chefe do governo de Espanha, Mariano Rajoy.



O novo troço ferroviário vai ligar, em definitivo, o porto de Sines a Espanha e ao resto da União Europeia.



Ambos assinalaram a importância deste investimento, como registou o repórter Paulo Nobre.