"Uma derrota de António Costa" nos apoios sociais

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Da direita à esquerda, os partidos da oposição elogiam a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa na promulgação do reforço dos apoios sociais, durante a pandemia, que tinham sido aprovados no Parlamento por todos os partidos exceto o PS.

Medidas que vão ter impacto no Orçamento de Estado e que o Governo não queria.



Na leitura do comentador de Política da Antena 1, Raul Vaz, esta decisão do Chefe de Estado representa uma derrota para o Executivo de António Costa.