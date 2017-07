Partilhar o artigo Uma em cada cinco crianças que em 2016 entraram no sistema de acolhimento corria perigo de vida Imprimir o artigo Uma em cada cinco crianças que em 2016 entraram no sistema de acolhimento corria perigo de vida Enviar por email o artigo Uma em cada cinco crianças que em 2016 entraram no sistema de acolhimento corria perigo de vida Aumentar a fonte do artigo Uma em cada cinco crianças que em 2016 entraram no sistema de acolhimento corria perigo de vida Diminuir a fonte do artigo Uma em cada cinco crianças que em 2016 entraram no sistema de acolhimento corria perigo de vida Ouvir o artigo Uma em cada cinco crianças que em 2016 entraram no sistema de acolhimento corria perigo de vida