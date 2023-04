"Uma fase nova". Igreja apresenta grupo de acompanhamento das vítimas de abuso sexual

O bispo frisou que tolerância zero significa, para a Igreja, “compromisso de tornar possível que isso aconteça”.



“Não é simplesmente ter em conta o mal que já aconteceu, é sobretudo tratar as sequelas desse mal e prevenir para que isso não volte a acontecer”, vincou.



O responsável adiantou que a Igreja tem já “uma base sólida” nas comissões diocesanas e na coordenação nacional, sendo que este novo grupo vai dotar a instituição “de uma competência e de uma capacidade operacional que faz falta neste campo”. O bispo frisou que tolerância zero significa, para a Igreja, “compromisso de tornar possível que isso aconteça”.“Não é simplesmente ter em conta o mal que já aconteceu, é sobretudo”, vincou.O responsável adiantou que a Igreja tem já “uma base sólida” nas comissões diocesanas e na coordenação nacional, sendo que este novo grupo vai dotar a instituição “de uma competência e de uma capacidade operacional que faz falta neste campo”.

“Com a primeira fase, da Comissão de Estudo, ficou clara, de procurar conhecê-la o melhor possível, de afirmar a nossa determinação de termos aquilo a que o papa Francisco chama de tolerância zero”, declarou Ornelas em conferência de imprensa.

Grupo quer “criar respostas” para as vítimas e agressores

A psicóloga Rute Agulhas, que lidera o Grupo VITA, classificou-o como tão “isento e autónomo” como a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja.





criar respostas especialmente pensadas para as vítimas, mas também para os agressores, focado na intervenção terapêutica e ainda na prevenção de futuras situações abusivas”.



O Grupo VITA pretende ainda “ajudar a sobreviver e a cuidar, capacitar e responsabilizar, reparando, na medida do possível, os danos causados de forma a restaurar a integridade e o bem-estar de todas as pessoas afetadas”.



“A violência sexual contra crianças e adultos especialmente vulneráveis é um problema de saúde pública pela sua elevada prevalência e também pelo impacto negativo a curto, médio e longo prazo junto das vítimas, mas também junto das suas famílias e da comunidade em geral”, explicou Rute Agulhas esta quarta-feira.



A psicóloga e líder do grupo sublinhou, porém, que os abusos sexuais a menores são “um fenómeno transversal a diversos contextos, com maior prevalência no contexto intrafamiliar”.



“A Igreja é um contexto, entre outros, onde esta realidade existe”, insistiu.

O objetivo do grupo é “, focado na intervenção terapêutica e ainda na prevenção de futuras situações abusivas”.O Grupo VITA pretende ainda “ajudar a sobreviver e a cuidar, capacitar e responsabilizar, reparando, na medida do possível, os danos causados de forma a restaurar a integridade e o bem-estar de todas as pessoas afetadas”.“A violência sexual contra crianças e adultos especialmente vulneráveise também pelo impacto negativo a curto, médio e longo prazo junto das vítimas, mas também junto das suas famílias e da comunidade em geral”, explicou Rute Agulhas esta quarta-feira.A psicóloga e líder do grupo sublinhou, porém, que os abusos sexuais a menores são “um fenómeno transversal a diversos contextos, com maior prevalência no contexto intrafamiliar”., insistiu.