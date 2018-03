"Uma imagem (junto ao mar) não vale uma vida", diz Autoridade Marítima Nacional

Foto: Reuters

O pico da agitação do mar está previsto para sábado à noite, prolongando-se madrugada dentro, atingindo com mais intensidade a costa Oeste do país.



A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional deixam um apelo à população para que não se aproxime do mar.



Fernando da Fonseca, porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, diz mesmo que “uma imagem vale mais que mil palavras, mas uma imagem não vale uma vida.”