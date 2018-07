Uma pessoa morre afogada e quatro são salvas em praia de Espinho

Lusa15 Jul, 2018, 15:07 | País

Cinco pessoas, aparentemente da mesma família, foram retiradas hoje de manhã, pelas 11:18 do mar da Praia dos Pescadores, em Espinho, distrito de Aveiro, e uma das vítimas, um homem, foi retirada da água em "pré-afogamento" e esteve a a receber apoio no local do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas acabou por morrer, confirmou à Lusa fonte do CDOS de Aveiro, referindo que as restatentes quatro pessoas foram consideradas feridos ligeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante do Porto de Leixões, Rodrigues de Campos, referiu que as cinco pessoas foram retiradas do mar por nadadores salvadores da praia adjacente à Praia dos Pescadores, que é uma "praia não vigiada".

Aparentemente as cinco pessoas pertencem à mesma família e terão "sentido dificuldades na água", acrescentou a mesma fonte.