Uma semana com tantos mortos como os primeiros três meses de pandemia

Ontem, a ministra Marta Temido admitiu mesmo que só nos próximos dois meses, deverão perder a vida para a Covid-19 tantas pessoas como as que morreram até agora.



O certo é que, no ano de 2020, houve mais 13 mil e 500 mortes do que a média dos 5 anos anteriores. A pandemia explica 56 por cento do excesso de mortalidade, ou seja, pouco mais de metade.



Na semana que passou, o país ultrapassou também a barreira dos 600 mil casos, somando, só nestes dias, mais 80667 - o equivalente ao total de casos que o país registava a 2 de outubro, quando tinham passado precisamente sete meses desde que foi declarado o primeiro caso positivo no Hospital de Santo António no Porto.



Desde o final do ano que os números não param de aumentar, tendo o governo sido obrigado ontem a fechar de novo o país em casa, escolas incluídas.



A questão é que depois do Natal, multiplicaram-se os casos de infecção nos portugueses mais jovens. Neste momento, apesar de termos uma das populações mais envelhecidas do mundo, 86 por cento, ou seja, quase 9 em cada 10 casos, são de pessoas com menos de 70 anos de idade.



Isto apesar de 67 por cento de as vítimas mortais estar acima dos 80 anos de idade.



Já se sabe. Este é um vírus que faz mais vítimas entre as pessoas mais velhas. Mas são cada vez os mais novos que estão a espalhar a doença.