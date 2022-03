Uma voz pela Paz

Esta terça-feira, no Pavilhão Rosa Mota, Porto, realiza-se um concerto solidário para apoiar as vítimas da guerra na Ucrânia. O espetáculo conta com a participação de mais de 30 artistas, entre eles Pedro Abrunhosa, David Fonseca, Gisela João, Dino D´Santiago e Selma Uamusse.