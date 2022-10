UMinho e Município de Chaves realizam encontro nacional de ciência

Neste evento, que conta já com 300 participantes, vão ser discutidos temas do dia-a-dia. Pretende-se afirmar a ciência e a literacia científica junto da comunidade flaviense e transmontana.







A sessão de abertura está marcada para esta sexta-feira, às 15h30, com a presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Madalena Alves, o presidente do Município de Chaves, Nuno Vaz, o presidente da Escola de Ciências da UMinho, José González-Méijome, e a coordenadora da iniciativa e pró-reitora da UMinho, Sandra Paiva. O II Encontro Encontro de Ciência Maria Alves Paiva conta com o patrocínio do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.







Seguem-se, até às 17h30, duas palestras sobre geologia, história e humanidades.

O programa é retomado no sábado, às 9h00, com cinco intervenções sobre a. O encerramento acontece pelas 16h15, com o reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, o vice-presidente do município anfitrião, Francisco Melo, e a coordenadora do evento, Sandra Paiva. O site oficial é uminho18.wixsite.com/2encontrociencia.A primeira edição deste certame foi a 9 e 10 de novembro em 2018, no mesmo local, com os cientistas Elvira Fortunato e Carlos Fiolhais, entre outros.