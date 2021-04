UMinho. Pandemia, ambiente e tecnologia juntas e online nas III Jornadas da Ciência

A organização destas jornadas cabe aos alunos de Ciências do Ambiente, Biologia e Geologia, Biologia Aplicada, Bioquímica e Química da Universidade do Minho, que trocaram as suas jornadas anuais de curso pelo evento multifacetado.





A sessão de abertura arranca esta quinta-feira com a presidente da Escola de Ciências da UMinho, Manuela Côrte-Real, o presidente do Conselho Pedagógico daquela Escola, António Maurício, o presidente da Associação Académica da UMinho, Rui Oliveira, e a representante da comissão organizadora, Adriana Fernandes.









Nas sete palestras previstas vão ser apresentados temas como a ciência em Van Gogh (com os oradores Nuno Francisco, Escola Filipa de Vilhena), os ecomateriais inspirados na natureza (Raul Machado, UMinho), a valorização de recursos naturais nas autarquias (Milene Matos, Município de Lousada), tecnologia vs. ciência (José Palma-Oliveira, Universidade de Lisboa), a proteção da vida selvagem (Pedro Prata, Rewilding Portugal), a biomedicina (Eduardo Cavaco, Universidade da Beira Interior) e o mundo novo da edição genética (Mariana Sottomayor, Universidade do Porto).





Mas não vai ser só conversa. Nestas Jornadas da Ciência haverá ainda 19 workshops que vão abordar, por exemplo, o desenvolvimento de fármacos, os tumores, os microplásticos no ambiente, os peixes exóticos dos rios, a vida em gotas de água, os drones ou a cultura científica vs. filosófico-religiosa.







Há ainda uma mesa redonda sobre o papel da mulher na ciência, com a astroquímica e investigadora de vida extraterrestre Clara Sousa Silva (MIT, EUA), as neurocientistas Clara Ferreira (Fundação Champalimaud) e Ana João Rodrigues, a bióloga Paula Sampaio, a bioquímica Sandra Paiva e o químico João Paulo André (todos da UMinho).

A comunicação da ciência vai ser debatida num painel formado por Camila Costa (Instituto Vital, Brasil), Cayetano Cánovas (Estação Biológica de Doñana, Espanha), Rute Pereira (Amazingchemist), Ana Delicado (Universidade de Lisboa) e Andreia Pacheco (UMinho).







O programa prevê ainda a partilha de experiências de 25 antigos alunos, além de apresentações de 12 cursos em formato speed meeting, um momento Erasmus, um stand com várias empresas e uma noite de quizz com prémios, procurando assim dar uma visão transversal, inclusiva e global da ciência.