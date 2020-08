União das Misericórdias acusa médicos de não seguirem protocolos em lar do Barreiro

Ainda a discussão sobre o que realmente aconteceu, com os médicos, no lar de Reguengos de Monsaraz não acabou, surge agora um outro caso, no Barreiro, em que a União das Misericórdias acusa os médicos de não querem atuar e assistir doentes em lar de acordo com os protocolos num lar desta localidade.