União das Misericórdias confirma dívida do Estado às IPSS

A União das Misericórdias confirma dívida do Estado às instituições particulares de solidariedade social. São 6 milhões de euros. Desde Janeiro, que as IPSS's não recebem o valor contratualizado com o Ministério da Saúde. Um caso denunciado ontem pelo líder do PSD, Rui Rio, que esteve reunido com os representantes destas instituições.