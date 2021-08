O Governo anunciou este sábado que vai ser feito ainda este mês um estudo sobre a imunidade nos idosos em lares.





Segundo uma nota do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, o estudo está em preparação há várias semanas e a participação será voluntaria com uma amostra de 5 mil funcionários e utentes, nas regiões do Algarve e Alentejo.

O estudo vai ser conduzido pelo Algarve Biomedical Center e pela Fundação Champalimaud.





Os resultados serão apresentados publicamente no próximo mês.