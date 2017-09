Partilhar o artigo União das Misericórdias gastou perto de 12 mil euros do fundo de 1,6 milhões de euros Imprimir o artigo União das Misericórdias gastou perto de 12 mil euros do fundo de 1,6 milhões de euros Enviar por email o artigo União das Misericórdias gastou perto de 12 mil euros do fundo de 1,6 milhões de euros Aumentar a fonte do artigo União das Misericórdias gastou perto de 12 mil euros do fundo de 1,6 milhões de euros Diminuir a fonte do artigo União das Misericórdias gastou perto de 12 mil euros do fundo de 1,6 milhões de euros Ouvir o artigo União das Misericórdias gastou perto de 12 mil euros do fundo de 1,6 milhões de euros

Tópicos:

Misericórdias, Pedrógão, Solidária,