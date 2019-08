União Europeia. António Costa agradece a Carlos Moedas por trabalho desenvolvido na Comissão Europeia

No final da reunião, António Costa dirigiu-se aos jornalistas começando por expressar "orgulho" pela representação portuguesa na Europa, nos últimos cinco anos, pelo comissário Carlos Moedas.



O primeiro-ministro, dirigindo-se ao comissário cessante, agradeceu a "forma impecável" como foi mantido o relacionamento "estreito". António Costa sublinhou ainda que Carlos Moedas foi "um incansável defensor dos portugueses e de Portugal em todas as circunstâncias".



Carlos Moedas, comissário cessante, agradeceu as palavras do primeiro-ministro salientando que apesar dos "momentos de grande dificuldade" sempre houve "uma lealdade extraordinária".



"Foram anos de trabalho conjunto em prol de Portugal", afirmou Carlos Moedas.