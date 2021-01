União Europeia pode decretar um novo encerramento de fronteiras

A hipótese é avançada pelo jornal espanhol "El País", a partir de fontes diplomáticas. Os 27 reúnem-se no final de tarde de para analisar a propagação das novas variantes do vírus, em especial a nova estirpe, que acaba de provocar no Reino Unido, e apesar do confinamento, um número recorde de mortos: 1.820 em 24 horas.