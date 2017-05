Partilhar o artigo Única escola do país que dá segunda oportunidade fica em Matosinhos Imprimir o artigo Única escola do país que dá segunda oportunidade fica em Matosinhos Enviar por email o artigo Única escola do país que dá segunda oportunidade fica em Matosinhos Aumentar a fonte do artigo Única escola do país que dá segunda oportunidade fica em Matosinhos Diminuir a fonte do artigo Única escola do país que dá segunda oportunidade fica em Matosinhos Ouvir o artigo Única escola do país que dá segunda oportunidade fica em Matosinhos