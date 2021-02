Unidade Local de Saúde da Guarda com três vagas de internamento

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela ULS da Guarda, presidida por João Barranca, o Hospital Sousa Martins faculta na data de hoje um total de 120 camas para internamento (incluindo 16 em cuidados intensivos) e estão 117 ocupadas, dispondo apenas de três camas livres (duas de cuidados intensivos e uma em enfermaria).

As unidades de internamento Covid 1 (com capacidade para 44 doentes) e Covid 3 (com capacidade para 22 pessoas) estão hoje com a lotação completa.

Na unidade de internamento Covid 2, com lotação para 38 pessoas, existe uma vaga.

A unidade de Serviço de Medicina Intensiva Covid 2 (SMI Covid 2) está com uma taxa de ocupação de 100% (quatro camas ocupadas) e a SMI Covid, com 12 camas, está com 10 ocupadas e tem duas vagas para internamento.

"Ainda não houve rutura do serviço [para internamento de doentes com covid-19] e mantêm-se seis camas prontas a utilizar caso seja necessário", disse a fonte da ULS à Lusa.

Na semana passada, a ULS da Guarda foi contemplada com a oferta de 18 camas de articulação e elevação elétricas pela iniciativa Aconchegar, que também "já estão todas montadas e disponíveis".

"Estão montadas num espaço entre as unidades de internamento Covid 1 e Covid 2, para darem o apoio que venha a ser necessário. No caso de serem necessárias, também serão colocadas ao serviço dos utentes" do Hospital Sousa Martins, rematou a mesma fonte da instituição.

A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões) gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.

