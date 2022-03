Unidades de cuidados intensivos pediátricos estão sob pressão

As formas graves de Covid-19 e a necessidade de isolamento de outras crianças que testam positivo impõem mais constrangimentos aos serviços que contam poucos recursos humanos. Na UCI do S.João, no Porto, depois do caso do bebé em ECMO, há mais um internamento por Síndrome inflamatório Multisistémico - o nono em apenas um ano.