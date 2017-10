Universidade da Madeira atribui Honoris Causa a Xanana Gusmão na segunda-feira

Lusa11 Out, 2017, 15:59 | País

A atribuição acontece no dia em que a Academia madeirense assinala a abertura do Ano Académico 2017/2018, numa sessão solene agendada para as 17:00 horas, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, informou hoje a instituição.

Além do tradicional cortejo académico, a abertura solene das aulas inclui as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, do presidente da Associação Académica, Carlos Abreu, e do reitor, José Carmo.

Na cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Xanana Gusmão, o Juiz Conselheiro, e representante da República, Ireneu Cabral Barreto, assumirá o papel de padrinho do doutorando.

Xanana Gusmão nasceu a 20 de junho 1946, em Laleia, no Distrito de Manatuto.

Xanana Gusmão foi Presidente da República, primeiro-ministro e ministro do Planeamento e Investimento Estratégico do Governo de Timor-Leste.

Atualmente é membro do G7+, uma organização intergovernamental que tem permitido aos países afetados por conflitos influenciarem de forma mais decisiva a formulação de políticas de desenvolvimento.

Entre os inúmeros prémios e distinções que acumulou ao longo da carreira incluem-se o Doutoramento Honoris Causa de universidades da Austrália, Portugal, Brasil, Japão e Malásia.

A encerrar a sessão solene de abertura do Ano Académico 2017/2018 terá lugar uma atuação da TUMa - Tuna da Universidade da Madeira e um "Madeira de Honra".