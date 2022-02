Universidade de Coimbra com mais alunos em mobilidade do que antes da pandemia

"Há um ressurgimento muito significativo. Os números que temos (que ainda não estão fechados) mostram uma tendência para aumentarmos um bocadinho", disse o vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para as Relações Externas e Alumni, que falava à agência Lusa à margem da sessão de boas-vindas a estudantes Erasmus naquela instituição.

Segundo este responsável, a recuperação e o reforço face ao ano letivo de 2019/2020 tanto acontece nos estudantes da UC que ingressam em programas de mobilidade para fora, como naqueles que a instituição recebe.

Nos alunos da UC que vão estudar para outras universidades, regista-se um aumento de cerca de 8% face a 2019/2020 e de 116% relativamente a 2020/2021 (ano de maior quebra motivado pela pandemia), contabilizando na presente data 732 estudantes nesse regime.

"Em relação aos estudantes que vêm estudar para a Universidade de Coimbra, temos neste momento um aumento de 97% em relação ao ano passado e estimamos ter já um aumento de 12% em relação ao período pré-pandémico [2019/2020]", frisou João Nuno Calvão da Silva.

De acordo com o vice-reitor, há, de momento, 1.517 estudantes em programas de mobilidade, nomeadamente o Erasmus, na UC, no presente ano letivo, havendo um total de 1.886 candidaturas, o que poderá fazer com que esse número ainda aumente.

"São números que nos deixam contentes", salientou.

Para João Nuno Calvão da Silva, o facto de a Universidade de Coimbra não ter fechado a mobilidade no ano mais difícil da pandemia -- ao contrário de outras universidades - deu "outras bases" à instituição para agora registar "um ressurgimento muito mais forte".

A sessão de boas-vindas a estudantes Erasmus conta com a intervenção do diretor da Divisão de Estudos por País do Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Álvaro Santos Pereira.

À margem, o antigo ministro da Economia realçou o "carinho especial" que tem pela Universidade de Coimbra, onde se formou, e também pelos programas de mobilidade.

"Em 1994/95 fui para Inglaterra, como estudante Erasmus, e o programa também mudou a minha vida", disse à Lusa o antigo governante, salientando a importância da mobilidade na formação dos estudantes de ensino superior.