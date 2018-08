Universidade de Coimbra grata a Rui Alarcão

O antigo reitor morreu aos 88 anos de idade. Esteve à frente da Academia da Lusa Atenas entre 1982 e 1998.



Alarcão ensinou Direito, pertenceu à Comissão Constitucional, que antecedeu o Tribunal Constitucional, e foi conselheiro de Estado.



O atual reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, afirma que a universidade tem uam dívida para com Rui Alarcão.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também já lembrou Rui Alarcão como um dos juristas mais brilhantes da sua geração.



O presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues recordou a participação de Alarcão na elaboração do Código Civil.



O secretário-geral da ONU António Guterres destacou o empenhamento cívico sempre generoso e desinteressado do professor e jurista.



As cerimónias fúnebres começam às 16h00. O cortejo fúnebre sai para o cemitério de Cernache.