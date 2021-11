Universidade do Minho celebra o Dia Europeu do Património Académico

O programa comemorativo irá decorrer em diferentes espaços das suas unidades culturais e diferenciadas.





A iniciativa pretende consolidar o património universitário como uma rede indispensável para a compreensão do mundo e para a consolidação das narrativas que interligam o passado, o presente e o futuro.







As atividades propostas pretendem tirar partido dos diversificados patrimónios custodiados pelas Unidades Culturais e Diferenciadas da UMinho, quer em Braga, quer em Guimarães, a que acrescem os espaços reservados à exposição e a eventos, sobretudo localizados no Largo do Paço, designadamente a Galeria do Paço e o Salão Medieval. Esta iniciativa contempla visitas guiadas, exposições, espetáculos e momentos de interação digital nas unidades culturais e diferenciadas.







Dentro da agenda de atividades destaca-se um conjunto de visitas à Biblioteca Pública, ao Arquivo Distrital, ao Museu Nogueira da Silva, à Casa Museu de Monção, à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e à Casa de Sarmento.





Haverá ainda um conjunto de quatro exposições patentes na Galeria do Paço, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e no Lounge da Biblioteca Geral do Campus de Gualtar e duas atividades que irão tirar partido do contexto de interação digital da Casa do Conhecimento e do Museu Virtual da Lusofonia.







No programa promovido por esta iniciativa consta ainda a realização de dois espetáculos, dando expressão às atividades do Instituto Confúcio da Universidade do Minho, na manhã do dia 18, no átrio do CPII, e um concerto de Luca Argel, no mesmo dia, no Salão Medieval, a partir das 21h30.









A programação deste dia, dedicado ao Património Cultural da Universidade do Minho, ficou a cargo da vice-reitoria para a Cultura e Sociedade e contou com a colaboração dos responsáveis das unidades culturais, diferenciadas, da Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas e dos Municípios de Braga e Guimarães, bem como dos docentes que foram contactados para apoiar as iniciativas.







Esta iniciativa pretende evidenciar a rede de ativos patrimoniais da instituição e, simultaneamente, estruturá-los numa rota de visitação tanto para a comunidade académica, como para o público em geral, dando resposta a um desafio lançado pela Comissão de Arte e Cultura do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas no sentido de as universidades sinalizarem o seu património cultural de uma forma integrada.





As celebrações inserem-se na iniciativa Dia Europeu do Património Académico instituído pela