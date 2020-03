Universidade do Minho cria serviço clínico digital com atendimento gratuito

Em comunicado, a UMinho acrescenta que aquele serviço, integrado no Centro de Medicina Digital P5 (www.p5.pt), representa um contributo da Escola de Medicina para se fazer face à "situação crítica que se vive no país e no mundo".

Disponível através de www.p5.pt/helpdesk, o serviço conta agora, para além da equipa de profissionais do P5, com mais de 150 estudantes dos 5.º e 6.º anos do curso de Medicina.

O "P5" garante ainda, com o apoio de psiquiatras de todo o país, e em conjugação com a Direção-Geral da Saúde, a Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, um serviço de consultas de psiquiatria gratuitas por videochamada, destinado aos profissionais de saúde que se encontram ao serviço dos portugueses.

Num esforço colaborativo com equipas de engenheiros informáticos, o P5 está também a trabalhar na criação de algoritmos de Inteligência Artificial, que permitam orientar as dúvidas das pessoas (FAQ) de forma eficaz e redirecionar para fontes de informação cientificamente validadas.

Paralelamente, o P5 continua a disponibilizar os seus serviços clínicos em múltiplos contextos.

O Centro de Medicina Digital P5 é uma unidade que utiliza tecnologias digitais para monitorizar e melhorar a saúde das populações, complementando a rede de cuidados primários e hospitalares.

Conta com uma equipa multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, que aproximam os cuidados de saúde dos seus utentes, e baseia-se nos pressupostos de que os cuidados de saúde devem ser preditivos, preventivos, personalizados e participativos.