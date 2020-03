Universidade do Minho opta por encerramento temporário

Foto: UC/DR

Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho diz que o agravamento da situação, sobre a questão de contágio de coronavírus e a proximidade dos campus de Braga e Guimarães a Felgueiras e Lousada levou a reitoria a tomar a decisão de encerramento temporário do Campus.