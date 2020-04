Universidade do Porto quer disponibilizar testes serológicos a trabalhadores

"Os testes ajudam a prevenir e, por isso, o plano apresentado pela Universidade do Porto, em colaboração com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, liderado pelo professor Henrique Barros, é particularmente importante para manter e lançar uma série de testes, incluindo testes de diagnóstico e serológicos, ajudando as pessoas a prevenir", afirmou o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor.